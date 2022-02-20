Anadolu Efes Türkiye Kupası'nın sahibi oldu

Basketbol Türkiye Kupası'nın finalinde Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 86-72 yenerek, şampiyon oldu.

Basketbol Türkiye Kupası'nın finalinde Anadolu Efes, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele Anadolu Efes'in galibiyeti ile sonuçlandı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Pierre, Ahmet Düverioğlu ve Booker ile etkili olan Fenerbahçe Beko 5. dakikada rakibine 8-3 üstünlük sağladı. Sarı-lacivertlilerin bu başlangıcına özellikle Moerman ve Micic'in hem dış atışları hem de sabırlı set hücumlarıyla karşılık veren Anadolu Efes, çeyreği 16-14 önde bitirdi.

İLK YARIYI ANADOLU EFES ÖNDE KAPATTI

İkinci çeyreğe hızlı başlayarak özellikle uzun oyuncusu Pleiss'i hem pota altında hem de dış atışlarda iyi kullanan Anadolu Efes, 14-0'lık seri yakalayarak, farkı bir anda çift hanelere taşıdı: 14-25. Benchten gelen Beaubois ve diğer oyuncularından bu çeyrek genelinde yüksek yüzdeyle isabetli atışlar bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 41-27 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte açılan farkla beraber oyun kontrolünü eline alan rakibine Fenerbahçe Beko, Booker, Starks ve Guduric ile karşılık vermeye çalışsa da Micic ve Larkin gibi kozlarını iyi kullanan Anadolu Efes, bu çeyrekte de iyi oyunu sürdürdü ve final periyotuna skor avantajıyla girdi: 49-62.

KUPAYI 14 PUAN FARKLA ALDILAR

Fenerbahçe Beko, son çeyrekte bir türlü geri dönüş için reaksiyon gösteremedi. Çeyrek genelinde farkı genelde çift hanelerde tutan Anadolu Efes, parkeden de 86-72 galip ayrılmayı bildi.

Anadolu Efes, bu sonuçla kupanın sahibi oldu.