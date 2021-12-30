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Anadolu Efes, Unics Kazan'a kaybetti
THY Euroleague'in 18. hafta maçında Anadolu Efes, Unics Kazan'a 75-67 mağlup oldu.
- Haber Merkezi
- 30.12.2021 - 20:56
THY Euroleague 18. hafta maçında Anadolu Efes deplasmanda Unics Kazan'a konuk oldu.
Vasilije Micic ve Krunoslav Simon'un forma giymediği gecede lacivert-beyazlılar, rakibine 75-67 mağlup oldu.
BU SEZON 9. MAĞLUBİYET
Bu sonuçla Anadolu Efes ligdeki 9. mağlubiyetini alırken, ev sahibi takım galibiyet sayısını 11 yaptı.
Unics Kazan'da John Brown 20, Andrey Vorontsevich 12 sayıyla oynadı. Efes'te ise Shane Larkin 17, Bryant Dunston 15 sayı üretti.