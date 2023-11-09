Anadolu Efes uzatmada Zalgiris Kaunas'ı devirdi Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 7. haftasında konuk ettiği Zalgiris Kaunas'ı normal süresi 74-74 berabere biten maçın uzatma bölümünde 86-82'lik skorla mağlup etti.

AA & Ensonhaber

Turkish Airlines EuroLeague'in 7. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımını ağırladı.

Karşılaşmaya tutuk başlayan Anadolu Efes karşısında Giedraitis ve Hayes ile skor bulan Zalgiris, 8. dakikada 14-6 öne geçti. Clyburn'ün basketleriyle toparlanan Anadolu Efes rakibine 9-0'lık seriyle karşılık verirken ilk periyot 14-13 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan Anadolu Efes organize hücumlarla bulduğu sayılarla 14. dakikada skoru 25-16 yaptı. Tempolu mücadelesiyle kontrolü elinde tutan lacivert-beyazlılar soyunma odasına 38-26 önde gitti.

Anadolu Efes farkı 18'e kadar çıkardı

Maçın ikinci yarısına 6-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 22. dakikada farkı 18 sayıya (44-26) çıkardı. Ancak daha sonra savunmada yeterli sertliği gösteremeyen lacivert-beyazlılar karşısında Smits, Dimsa ve Manek sayı üreten Zalgiris farkı hızla eritmeye başladı. Son çeyreğe 51-46'lik Anadolu Efes'in üstünlüğüyle girildi.

Yakaladığı tempoyu son periyoda da taşıyan Zalgiris dış atışlardan bulduğu sayılarla 32. dakikada 54-53 öne geçti. Thompson, Clyburn ve Larkin'in basketleriyle tekrar skoru lehine çeviren Anadolu Efes, Willis'in de dış atışlardan verdiği katkıyla son 2 dakikaya 72-67 önde girdi. Lacivert-beyazlı takıma Evans'ın etkili performansıyla cevap veren Zalgiris son dakikaya girilirken farkı 2 sayıya (74-72) indirdi. Litvanya temsilcisi son hücumunda bitime 22 saniye kala Evans ile bir basket bularak skoru 74-74 yaptı. Anadolu Efes'in son hücumunda ise Larkin üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı atışta isabet sağlayamadı ve normal süresi 74-74 berabere biten maçta uzatmaya gidildi.

Galibiyet uzatmada geldi

Karşılıklı basketlere sahne olan uzatma bölümünde ise son dakikaya 82-82 berabere girildi. Anadolu Efes son dakikada Zizic ve Larkin ile bulduğu basketlerle rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve müsabakadan 86-82 galip ayrıldı.

Temsilcimiz bu sonuçla 3. galibiyetini elde ederken Litvanya ekibi ise 4. kez mağlup oldu.