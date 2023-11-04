Anadolu Efes, Virtus Bologna'ya mağlup oldu

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EuroLeague'in 6. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İtalya'da Virtus Bologna deplasmanına çıktı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 93-81'lik skorla kazanmayı başardı.
Virtus Bologna'da Bryant Dunston 14, Marco Belinelli 17, Toko Shengelia 19, Jordan Mickey 9 sayı ile oynadı.
Anadolu Efes'te Ante Zizic 15, Rodrigue Beaubois 17, Shane Larkin 16, Will Clyburn 10 sayı ile mücadele etti.
6. maçta 4. mağlubiyet
Bu sonuçla Anadolu Efes, Ligdeki 6. maçında 4. kez sahadan mağlup ayrılan temsilcimiz gelecek hafta sahasında Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak.
5. galibiyetini alarak formda gidişatını sürdüren İtalyan ekibi ise Real Madrid'e konuk olacak.
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