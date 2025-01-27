Anadolu Efes, Yalovaspor Basketbol'u farklı geçti

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Yalovaspor Basketbol ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 110-83'lük skorla konuk takım Anadolu Efes oldu.
SKOR DAĞILIMI
Yalovaspor Basketbol: McConico 17, Johnson 8, Krampelj 10, Nichols 16, Ege Özçelik, Kadir Bayram 3, Peterka, Yiğit Onan 4, Sherfield 25
Anadolu Efes: Beaubios 18, Bryant 13, Thompson, Ercan Osmani 13, Oturu 19, Rıdvan Öncel 5, Smits 12, Dozier 2, Doğuş Özdemiroğlu 3, Burak Can Yıldızlı 2, Erkan Yılmaz 1, Willis 22
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