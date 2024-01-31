Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a farklı kaybetti Anadolu Efes, EuroLeague'in 24. haftasında konuk olduğu Zalgiris Kaunas'a 96-70 mağlup oldu.

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EuroLeague'in 24. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Litvanya'da Zalgiris Kaunas deplasmanına çıktı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 96-70'lik skorla kazanmayı başardı.

Efes'te Will Clyburn 19, Darius Thompson 17 sayı ile en skorer oyuncular oldu.

Zalgiris'te Laurynas Birutis 18; Brady Manek, Edgaras Ulanovas ve Roland Smits 13'er, Tomas Dimsa 11 sayı ile mücadele etti.

Sıradaki rakip Milano

Bu sonuçla 24. maçında 15. kez sahadan mağlup ayrılan Anadolu Efes çift maç haftasının ikinci ayağında Olimpia Milano'yu konuk edecek.

24. maçında 9. galibiyetini alan Zalgiris Kaunas ise Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u ağırlayacak.