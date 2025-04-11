Anadolu Efes, Zalgiris'i devirdi

İHA

Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu olan EuroLeague'in 34. ve son haftasında temsilcimiz Anadolu Efes ile Litvanya ekibi Zalgiris karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 87-77'lik skorla ev sahibi takım Anadolu Efes oldu.

ANADOLU EFES, EVİNDE KAZANDI

Her iki takımın karşılıklı basketleriyle başlayan ilk periyotu Efes, 22-14 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte oyun üstünlüğünü eline geçiren Efes, devreyi 12 sayı farkla 49-37 galip bitirdi.

Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren mavi-beyazlılar, son çeyreğe 71-64 önde girdi.

Dördüncü periyotun ilk bölümünde Zalgiris Kaunas farkı kapatsa da Efes, karşılaşmayı 87-77'lik skorla kazandı.

GALİBİYETİN MİMARLARI

Efes'te 13'er sayıyla oynayan Shane Larkin ve Jordan Nwora galibiyetin mimarları olurken, Zalgiris'te Sylvain Francisco ile Edgaras Ulanovas'ın 12'şer sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

EFES, PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ

Bu sonucun ardından Anadolu Efes, normal sezondaki 20. galibiyetini elde etti ve EuroLeague'de play-off oynamayı garantiledi.