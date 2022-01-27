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Anadolu Efes - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Andolu Efes, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 23. hafta maçında Rus temsilcisi Zenit Saint Petersburg ile karşılaşacak. Peki, Anadolu Efes - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?