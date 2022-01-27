- Haberler
- Basketbol Haberleri
- Anadolu Efes - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 27.01.2022 - 14:17
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Rusya temsilcisi Zenit Saint Petersburg ile karşı karşıya gelecek.
Ligin ilk yarısında rakibine evinde 79-90 kaybeden Efes, EuroLeague'deki 500. maçını kazanıp rövanşı almanın hesaplarını yapıyor.
Anadolu Efes - Zenit Saint Petersburg basketbol maçını takip etmek isteyen basketbolseverler, karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.
Peki, Anadolu Efes - Zenit Saint Petersburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Anadolu Efes - Zenit maçına dair detaylar...
ANADOLU EFES - ZENİT BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Zenit EuroLeague maçı, 27 Ocak 2022 Perşembe günü oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak.
Sibur Arena'da oynanacak olan Anadolu Efes - Zenit maçı, BeIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak. Sporseverler, bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.
Ligde geride kalan haftalarda Ergin Ataman yönetimindeki Lacivert-Beyazlılar 10 galibiyet, 10 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip ise 12 galibiyet, 8 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.
İki takım arasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan son mücadeleyi Zenit, 90-79’luk skorla kazandı.