Anadolu Efes'e büyük şok! Ergin Ataman derbide neden yok?

Türk basketbolunun iki devi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında karışılacak. Ancak Ergin Ataman bu dev maçta yerini alamayacak. Peki, Ergin Ataman neden yok?

İki büyük takım Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 19. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Ligde puan sıralamasında lider konumda bulunan Fenerbahçe Beko ile geçen yılın şampiyonu Anadolu Efes, heyecanı iki katına çıkaracak.

Bu maçta iki takımın amacı kazanmak olurken, Fenerbahçe Beko'da bazı sakatlıklar can sıkıyor.

Anadolu Efes ise Avrupa'da yaşadığı kayıplar nedeniyle zor günler geçirirken, bu dev maçla yaralarını sarmak istiyor.

İki takımın kazanmak için parkede olacağı ve birbirlerine üstünlük sağlayacakları bu dev maç öncesi Efes cephesinden bir haber daha geldi.

Anadolu Efes ekibi resmi sitelerinden yaptıkları açıklamada, Ergin Ataman'ın Fenerbahçe Beko maçında yer almayacağını duyurdu.

Bunun akabinde, "Ergin Ataman neden yok? Koronaya mı yakalandı?" soruları gündeme getirildi.

Peki, "Ergin Ataman neden yok? Koronaya mı yakalandı? İşte Efes cephesinden yapılan açıklama...

ERGİN ATAMAN DERBİDE NEDEN YOK?

Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Fenerbahçe Beko karşılaşmasında takımının başında olamayacağını açıkladı. Ataman'ın koronavirüs testinin negatif çıktığı belirtildi.

Yapılan açıklamada "Başantrenörümüz Ergin Ataman yaşadığı üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Fenerbahçe Beko müsabakasında takımımızın başında sahaya çıkamayacaktır.

Kendisine tedbir amaçlı yapılan Covid-19 PCR testinin sonucunun negatif çıktığını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

MAÇIN SAAT VE ZAMAN BİLGİSİ

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği ING Basketbol Süper Lig derbisi Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı, 30 Ocak 2022 Pazar günü saat 18.00'de oynanacak.

Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak ve Tivibu Spor 2 kanalından takip edilebilecek.

Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon ING Basketbol Süper Ligi play off final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 3 kere yenerek ligde 15'inci şampiyonluğuna ulaşırken bu sezonun 4. haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes karşısında kendi sahasında 22 sayı farkla galibiyete ulaşmıştı.