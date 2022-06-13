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    Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi şampiyonu

    Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes karşısında 3-1'lik seri yapan Fenerbahçe, şampiyon oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 22:29
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 22:32
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    Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi şampiyonu

    Basketbol Süper Ligi finali 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Anadolu Efes'e konuk oldu.

    Çekişmeli geçen mücadelede Fenerbahçe, son periyotta farkı koruyarak Anadolu Efes'i 92-80 mağlup etti ve 3 maçı kazanarak 2021-22 basketbol sezonunda şampiyon oldu.

    Sarı lacivertliler, potada 4 yıl aradan sonra 10. şampiyonluğa ulaştı.

    Anadolu Efes i 3-1 yenen Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi şampiyonu #1

    Anadolu Efes i 3-1 yenen Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi şampiyonu #2

    Anadolu Efes i 3-1 yenen Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi şampiyonu #3

    Anadolu Efes i 3-1 yenen Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi şampiyonu #4

    Anadolu Efes i 3-1 yenen Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi şampiyonu #5

    Anadolu Efes i 3-1 yenen Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi şampiyonu #6


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