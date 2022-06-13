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- Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi şampiyonu
Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi şampiyonu
Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes karşısında 3-1'lik seri yapan Fenerbahçe, şampiyon oldu.
- Haber Merkezi
- 13.06.2022 - 22:29
- Güncelleme : 13.06.2022 - 22:32
Basketbol Süper Ligi finali 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Anadolu Efes'e konuk oldu.
Çekişmeli geçen mücadelede Fenerbahçe, son periyotta farkı koruyarak Anadolu Efes'i 92-80 mağlup etti ve 3 maçı kazanarak 2021-22 basketbol sezonunda şampiyon oldu.
Sarı lacivertliler, potada 4 yıl aradan sonra 10. şampiyonluğa ulaştı.