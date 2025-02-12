Anadolu Efes'i mağlup eden Beşiktaş yarı finale yükseldi
Haber Merkezi

Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, karşılaşmayı 85-80'lik skorla kazanmayı başardı.

Adını Dörtlü Final'e yazdıran Beşiktaş, yarı final müsabakasında Mersinspor ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ: 85 - ANADOLU EFES: 80

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Tolga Akkuşoğlu

Beşiktaş: Mathews 5, Needham 3, Berk Uğurlu 4, Sleva 10, Terry 20, Allman 26, Plavsic 9, Yiğit Arslan 3, Morgan 5

Anadolu Efes: Nwora 21, Bryant 25, Thompson 3, Doğuş Özdemiroğlu 4, Oturu 4, Beaubois, Smits 6, Dozier 5, Ercan Osmani 12, Erkan Yılmaz

1. Periyot: 19-20

Devre: 43-41

3. Periyot: 61-67

Beş faulle çıkanlar: 33.45 Sleva, 37.08 Needham (Beşiktaş), 39.39 Oturu (Anadolu Efes)

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Göktürk Sönmez
Editor