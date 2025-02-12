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Anadolu Efes'i mağlup eden Beşiktaş yarı finale yükseldi

Anadolu Efes'i mağlup eden Beşiktaş yarı finale yükseldi Beşiktaş, Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde Anadolu Efes'i 85-80 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi ve Mersinspor'un rakibi oldu.