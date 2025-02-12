Anadolu Efes'i mağlup eden Beşiktaş yarı finale yükseldi

Haber Merkezi
Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
Beşiktaş, karşılaşmayı 85-80'lik skorla kazanmayı başardı.
Adını Dörtlü Final'e yazdıran Beşiktaş, yarı final müsabakasında Mersinspor ile karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ: 85 - ANADOLU EFES: 80
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Tolga Akkuşoğlu
Beşiktaş: Mathews 5, Needham 3, Berk Uğurlu 4, Sleva 10, Terry 20, Allman 26, Plavsic 9, Yiğit Arslan 3, Morgan 5
Anadolu Efes: Nwora 21, Bryant 25, Thompson 3, Doğuş Özdemiroğlu 4, Oturu 4, Beaubois, Smits 6, Dozier 5, Ercan Osmani 12, Erkan Yılmaz
1. Periyot: 19-20
Devre: 43-41
3. Periyot: 61-67
Beş faulle çıkanlar: 33.45 Sleva, 37.08 Needham (Beşiktaş), 39.39 Oturu (Anadolu Efes)
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