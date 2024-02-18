Anadolu Efes'i yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı kazandı

Basketbol erkeklerde Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun final maçı heyecanı yaşandı.
Tomislav Mijatovic'in çalıştırdığı Anadolu Efes ile Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan dev finalde kazanan 80-67'lik skorla Fenerbahçe oldu.
Karşılaşma, iki tarafın karşılıklı sayılarıyla başladı. Özellikle periyodun son bölümünde üç sayı çizgisinin gerisinden skor üreten Fenerbahçe, ilk çeyreği 26-20 önde kapattı.
İkinci periyoda iyi başlayan taraf, sarı-lacivertli ekip oldu. Aldığı ribauntları iyi değerlendiren Fenerbahçe, 13. dakika içinde farkı 12 sayıya (20-32) çıkardı.
Anadolu Efes ise hızlı hücumlar ve 3 sayılık basketlerle aradaki farkın açılmasını engellemeye çalıştı. Fenerbahçe, soyunma odasına 42-35 önde gitti.
Üçüncü periyotta farkı biraz daha açan sarı-lacivertliler, final çeyreğine 63-49 üstün girdi.
Son periyotta Anadolu Efes, zaman zaman etkili olmaya çalışsa da oyun üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, mücadeleyi 80-67 kazanarak kupanın sahibi oldu.
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