Anadolu Efes'in yeni başantrenörü Luca Banchi oldu

Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes, başantrenörlük görevine Luca Banchi'nin getirildiğini açıkladı.

Bir süredir başantrenörlük görevinde bulunan Tomislav Mijatovic'in ise yardımcı antrenör olarak görevini sürdüreceği duyuruldu.

"1+1 SEZONLUK SÖZLEŞME İMZALADIK"

Anadolu Efes'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Kariyeri boyunca pek çok başarıya imza atan ve Letonya Milli Takımı’nın da başantrenörü olan Luca Banchi ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık!



15 yıldır ailemizin bir parçası olan Tomislav Mijatovic ise Yardımcı Antrenörümüz olarak kulübümüzde yer almayı sürdürecek.