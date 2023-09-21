Anadolu Efes'in yeni kaptanları Larkin ile Beaubois oldu Shane Larkin ile Rodrigue Beaubois, uzun yıllar forma giydikleri Anadolu Efes'in kaptanları seçildi.

AA Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda yeni kaptanlar Shane Larkin ile Rodrigue Beaubois oldu. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu öncesi A takım kaptanları belirlendi. Kaptanlar Larkin ve Beabouis Sezon öncesinde takımın başına geçen başantrenör Erdem Can, kaptanlık görevini Anadolu Efes ile iki THY Avrupa Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere birçok kupa kazanan Shane Larkin'e verdi. Takımın tecrübeli oyuncularından Rodrigue Beaubois ise ikinci kaptan olarak seçildi. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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