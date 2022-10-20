Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin sahalara ne zaman dönecek?

Shane Larkin'in sahalara döneceği tarih belli oldu. İşte yıldız oyuncunun sahalara döneceği o tarih..

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, EuroBasket 2022'de elinden yaşadığı sakatlığın ardından turnuvaya devam edememiş ve operasyon geçirmek zorunda kalmıştı.

Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz, sakatlığı süren Shane Larkin'in son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Shane Larkin ne zaman dönecek?

Shane Larkin'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz, "Larkin şu anda Amerika'da. Ancak önümüzdeki hafta bizimle olacak. Sonrasında da elinin durumuna göre toplu antrenmanlara başlayacak. Gün gün takip etmemiz gereken bir durum. 15-20 Kasım gibi takımla beraber olabilir. Şu an için yeni bir oyuncu arayışımız yok. Larkin'in tedavi sürecini hızlandırmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.