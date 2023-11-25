Anadolu Efesli Derek Willis ameliyat oldu
AA

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde Sırbistan'ın Partizan ekibiyle dün yaptığı maçta sakatlanan ABD'li oyuncu Derek Willis, ameliyat edildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Partizan maçında yaşadığı sakatlığın ardından gerçekleştirilen tetkiklerinde sağ el 4. parmağında kırık saptanan Derek Willis'ın, Prof. Dr. Arel Gereli tarafından ameliyat edildiği bildirildi.

6-8 hafta yok

Anadolu Efes Doktoru Uğur Diliçıkık, ameliyatı başarılı geçen Willis'in 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)