Anadolu Efesli Derek Willis ameliyat oldu

AA
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde Sırbistan'ın Partizan ekibiyle dün yaptığı maçta sakatlanan ABD'li oyuncu Derek Willis, ameliyat edildi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Partizan maçında yaşadığı sakatlığın ardından gerçekleştirilen tetkiklerinde sağ el 4. parmağında kırık saptanan Derek Willis'ın, Prof. Dr. Arel Gereli tarafından ameliyat edildiği bildirildi.
6-8 hafta yok
Anadolu Efes Doktoru Uğur Diliçıkık, ameliyatı başarılı geçen Willis'in 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirdi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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