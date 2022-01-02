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    Anadolu Efes'te 8 koronavirüs vakası

    Anadolu Efes, yapılan koronavirüs testleri sonrası 7 oyuncu ve 1 teknik kadro üyesinin sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2022 - 09:15
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    Anadolu Efes'te 8 koronavirüs vakası

    Anadolu Efes, koronavirüs şoku yaşıyor. Kulüp, 7 oyuncusu ve 1 teknik ekip personelinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, ''31 Aralık 2021 Cuma ve 1 Ocak 2022 Cumartesi günlerinde A Takımımız için yapılan Covid-19 testlerinde yedi oyuncumuzun ve bir teknik kadro üyemizin sonuçları pozitif çıkmıştır. Tedavi ve izolasyon süreçleri ivedilikle başlatılan A Takım üyelerimize acil şifalar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

    YALOVASPOR MAÇI ERTELENDİ

    Anadolu Efes'in ING Basketbol Süper Ligi'nde 3 Ocak'ta konuk olacağı Semt77 Yalovaspor maçı da koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

    Anadolu Efes te 8 koronavirüs vakası #1


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