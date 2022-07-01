Anadolu Efes'te bir transfer daha

Anadolu Efes'te bir transfer daha

Anadolu Efes, Egehan Arna’yla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Anadolu Efes, yerli oyuncu kadrosuna yeni bir takviye yaptı.

Lacivert-beyazlı kulüp, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynayan Egehan Arna ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Anadolu Efes daha önce Will Clyburn, Ante Zizic ve Amath M’Baye'yi kadrosuna katmıştı.

Kulüp açıklaması

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Beşiktaş Icrypex’te forma giyen Egehan Arna ile iki yıllık sözleşme imzaladık.

1997 doğumlu oyuncu 2.03 metre boyunda ve forvet pozisyonunda görev yapıyor.

Fenerbahçe Beko altyapısından yetişen Egehan, 2015 yılında A Takıma yükseldi ve 2020 yılına kadar burada forma giydi. 2020 yılında Beşiktaş Icrypex'e transfer olan başarılı oyuncu iki sezon burada forma giydikten sonra takımımıza katıldı.

2015-16, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonluğu, 2016, 2019 ve 2020’de Türkiye Kupası sevinci yaşayan Egehan, 2016-17 sezonunda da Euroleague şampiyonluğu yaşadı.

ING Basketbol Süper Ligi’nde geçtiğimiz sezon 31 maçta 27:16 dakika ortalama süre alan başarılı oyuncu, maç başına 13,5 sayı, 4,5 ribaunt ve 3,2 asist ortalamaları ile mücadele etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde ise altı maçta 25,09 dakika ortalama süre alan Egehan Arna, maç başına 10,3 sayı, 2,7 ribaunt ve 1,8 asist ortalamaları yakaladı."