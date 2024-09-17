Anadolu Efes'te EuroLeague Medya Günü yapıldı
DHA

EuroLeague için geri sayım devam ederken Spor Kulübü, EuroLeague Medya Günü’nü düzenledi.

Anadolu Efes’in yeni evi Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024-2025 sezonu EuroLeague Medya Günü’ne medya mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Organizasyonda, yeni sezon fotoğraflarının ve medya içeriklerinin çekimleri yapıldı.

ÇOK SAYIDA FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMİ YAPILDI

Anadolu Efes, Medya Günü'nde güçlü kadrosu ve teknik ekibiyle boy gösterdi.

Sezona büyük bir motivasyonla hazırlanan Anadolu Efesli oyuncuların kazanma tutkusu, çekilen fotoğraflara da yansıdı.

Kulüp partnerlerinin de özel çekimler yaptığı organizasyon kapsamında oluşturulan 30 çekim istasyonunda, toplamda 40 bin karenin üzerinde fotoğraf ve video çekimi gerçekleştirildi.

Çekimlerin akabinde gerçekleştirilen medya gününe 85’ten fazla medya mensubu katıldı.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Medya Günü'nde yeni sezonla ilgili görüşlerini paylaşan Anadolu Efes Spor Kulübü Başantrenörü Tomislav Mijatovic ve oyuncular, Türkiye'de ve Avrupa'da şampiyonluk hedeflediklerini dile getirdiler.

ANADOLU EFES'İN KADROSU

Anadolu Efes'in 2024-2025 sezonu kadrosu ise şu şekilde:

0 – Shane Larkin (Kaptan)

1 – Rodrigue Beaubois (İkinci Kaptan)

3 – Jordan Nwora

6 – Elijah Bryant

8 – Salih Altuntaş

10 – Rıdvan Öncel

11 – Rolands Smits

13 – Darius Thompson

14 – Stanley Johnson

17 – Vincent Poirier

18 – Doğuş Özdemiroğlu

19 – Burak Can Yıldızlı

21 – Justus Hollatz

24 – Ercan Osmani

25 – Daniel Oturu

33 – Erkan Yılmaz

35 – Derek Willis

Başantrenör: Tomislav Mijatovic

Yardımcı Antrenörler: Ümit Temoçin, Serhan Aydanarığ ve Doruk Güneş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Emre Çalışkan
Editör