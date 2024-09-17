Anadolu Efes'te EuroLeague Medya Günü yapıldı Anadolu Efes'te yeni sezon heyecanı geleneksel EuroLeague Medya Günü etkinliğiyle başladı. Anadolu Efes'in teknik kadrosunun ve oyuncularının katıldığı Medya Günü’nde yeni formalar tanıtıldı.

DHA

EuroLeague için geri sayım devam ederken Anadolu Efes Spor Kulübü, EuroLeague Medya Günü’nü düzenledi.

Anadolu Efes’in yeni evi Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024-2025 sezonu EuroLeague Medya Günü’ne medya mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Organizasyonda, yeni sezon fotoğraflarının ve medya içeriklerinin çekimleri yapıldı.

ÇOK SAYIDA FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMİ YAPILDI

Anadolu Efes, Medya Günü'nde güçlü kadrosu ve teknik ekibiyle boy gösterdi.

Sezona büyük bir motivasyonla hazırlanan Anadolu Efesli oyuncuların kazanma tutkusu, çekilen fotoğraflara da yansıdı.

Kulüp partnerlerinin de özel çekimler yaptığı organizasyon kapsamında oluşturulan 30 çekim istasyonunda, toplamda 40 bin karenin üzerinde fotoğraf ve video çekimi gerçekleştirildi.

Çekimlerin akabinde gerçekleştirilen medya gününe 85’ten fazla medya mensubu katıldı.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Medya Günü'nde yeni sezonla ilgili görüşlerini paylaşan Anadolu Efes Spor Kulübü Başantrenörü Tomislav Mijatovic ve oyuncular, Türkiye'de ve Avrupa'da şampiyonluk hedeflediklerini dile getirdiler.

ANADOLU EFES'İN KADROSU

Anadolu Efes'in 2024-2025 sezonu kadrosu ise şu şekilde:

0 – Shane Larkin (Kaptan)



1 – Rodrigue Beaubois (İkinci Kaptan)



3 – Jordan Nwora



6 – Elijah Bryant



8 – Salih Altuntaş



10 – Rıdvan Öncel



11 – Rolands Smits



13 – Darius Thompson



14 – Stanley Johnson



17 – Vincent Poirier



18 – Doğuş Özdemiroğlu



19 – Burak Can Yıldızlı



21 – Justus Hollatz



24 – Ercan Osmani



25 – Daniel Oturu



33 – Erkan Yılmaz



35 – Derek Willis



Başantrenör: Tomislav Mijatovic



Yardımcı Antrenörler: Ümit Temoçin, Serhan Aydanarığ ve Doruk Güneş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)