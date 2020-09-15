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Anadolu Efes'te iki kişi koronavirüse yakalandı
Anadolu Efes, A takım kafilesinden iki kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 15.09.2020 - 13:26
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Anadolu Efes'te, moralleri bozan bir gelişme yaşandı.
Kulüp, A takım kafilesinden iki kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Rutin olarak yaptırdığımız Covid-19 testlerinde A takım kafilemizde iki yeni pozitif vaka tespit edilmiştir.
Kendilerinin izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla sunarız."
Anadolu Efes Spor Kulübü
Türkiye Basketbol Ligi'nde maçlar, 26 Eylül'de başlayacak.