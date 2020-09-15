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    Anadolu Efes'te iki kişi koronavirüse yakalandı

    Anadolu Efes, A takım kafilesinden iki kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2020 - 13:26
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    Anadolu Efes'te iki kişi koronavirüse yakalandı

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Anadolu Efes'te, moralleri bozan bir gelişme yaşandı.

    Kulüp, A takım kafilesinden iki kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "Rutin olarak yaptırdığımız Covid-19 testlerinde A takım kafilemizde iki yeni pozitif vaka tespit edilmiştir.

    Kendilerinin izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlatılmıştır.

    Kamuoyuna saygılarımızla sunarız."

    Anadolu Efes Spor Kulübü

    Türkiye Basketbol Ligi'nde maçlar, 26 Eylül'de başlayacak.

    Anadolu Efes te iki kişi koronavirüse yakalandı #1

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