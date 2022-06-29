Anadolu Efes'te Moerman ile yollar ayrıldı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Adrien Moerman ile yolların ayrıldığını açıkladı.

THY Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'te bir ayrılık yaşandı...

Andolu Efes, Fransız basketbolcu Adrien Moerman ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "4 sezondur kulübümüzün formasını terleten, BackToBack yapan tarihi kadroda yer alan ve kulübümüzde pek çok kupa kazanan Adrien Moerman'a katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz." denildi.

2018'de gelmişti

2018-2019 sezonu başında Anadolu Efes'e transfer olan 33 yaşındaki Moerman, 2 THY Euroleague, 2 Basketbol Süper Ligi ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.