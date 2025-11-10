Anadolu Efes'te PJ Dozier, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak

- Anadolu Efes'ten PJ Dozier, sağ arka uyluğundaki yırtık nedeniyle 4-6 hafta oynayamayacak.
- Hem Türkiye Basketbol Süper Ligi hem de EuroLeague'de yer alan Anadolu Efes, bu haberi duyurdu.
- PJ Dozier'in sağlık durumu kulüp tarafından paylaşılmıştır.
Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes'e kötü bir haber geldi.
Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu PJ Dozier, sağ arka uyluğundaki yırtık nedeniyle 4-6 hafta forma giyemeyecek.
SON DURUMU AÇIKLANDI
Lacivert-beyazlı kulüpten 29 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Beşiktaş maçında sakatlanan PJ Dozier'nin sağ uyluğunun arkasında ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir.