Anadolu Efes'te PJ Dozier, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak

Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu PJ Dozier'in sağ arka uyluğundaki yırtık nedeniyle 4-6 hafta forma giyemeyeceğini duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 10.11.2025 16:02
Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes'e kötü bir haber geldi.

Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu PJ Dozier, sağ arka uyluğundaki yırtık nedeniyle 4-6 hafta forma giyemeyecek.

SON DURUMU AÇIKLANDI

Lacivert-beyazlı kulüpten 29 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Beşiktaş maçında sakatlanan PJ Dozier'nin sağ uyluğunun arkasında ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir.

