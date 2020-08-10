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Anadolu Efes'te son 10 yılın en iyi takımı seçildi

Anadolu Efes'te son 10 yılın en iyi takımı seçildi

Avrupa Ligi'nin resmi sitesinden yapılan ankette Anadolu Efes'in en iyi oyuncularından oluşan takım seçildi. Shane Larkin en çok oyu alan basketbolcu oldu.