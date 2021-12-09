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    Anadolu Efes'ten Euroleague'de seyirci rekoru

    Anadolu Efes Spor Kulübü, 2021 - 2022 sezonunun 13 maçlık diliminde seyirci rekoru kırdı.
    • DHA
    • 09.12.2021 - 03:56
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    Anadolu Efes'ten Euroleague'de seyirci rekoru

    Anadolu Efes, biletleri iki gün önceden tükenen FC Barcelona karşılaşmasında, Sinan Erdem Spor Salonu’nda 15.008 basketbolseveri ağırladı ve EuroLeague 2021 - 2022 sezonunun şu ana kadar olan bölümünde bir maçta en fazla seyirciyi ağırlayan takım oldu. Anadolu Efes’e en çok yaklaşan takımlar ise tek maç bazında yaklaşık 10 bin taraftarı salonlarında ağırladı.

    KOMBİNEYE DE BÜYÜK İLGİ VAR

    Sezonluk taraftar ortalamalarıyla son yıllarda EuroLeague’de çok istikrarlı bir başarı elde eden Anadolu Efes, 2021 - 2022 sezonunun kalan bölümü için kombine satışlarını da sürdürüyor. Kapalı gişe maçlar için önceden yerlerini garantilemek isteyen Anadolu Efesliler, kombinelere büyük ilgi gösteriyor.
    Anadolu Efes, bir sonraki EuroLeague iç saha maçında ise İspanya temsilcisi Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz’i ağırlayacak.

    Anadolu Efes ten Euroleague de seyirci rekoru #1

     

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