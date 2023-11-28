Anadolu Efes'ten Manisa'ya 20 sayı fark Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 99-79 yendi.

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Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 99-79'luk skorla kazanmayı başardı.

Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois 13, Erten Gazi 12, Erkan Yılmaz 12, Will Clyburn 11, Darius Thompson 11, Ercan Osmani 11, Burak Can Yıldızlı 10 sayıyla mücadele etti.

Manisa'da Pako Cruz 15, Trevon Duval 15, James Anderson 12, Emanuel Terry 12 sayıyla oynadı.

Sıradaki rakip Aliağa

Bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde eden Anadolu Efes ligdeki bir sonraki maçında Aliağa Petkimspor deplasmanında olacak.

5. kez mağlup olan Manisa Büyükşehir Belediyespor ise Türk Telekom'u konuk edecek.