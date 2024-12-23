Anadolu Efes'ten Merkezefendi Belediyesi Basket'e 33 sayı fark!

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftanın kapanış maçında Merkezefendi Belediyesi Basket ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 96-63'lük skorla konuk takım Anadolu Efes oldu.
SKOR DAĞILIMI
Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu 3, Cook 16, Vanwijn 7, Bleijenbergh 12, McLemore 14, Said Emre Yosmaoğlu 4, Berke Aygündüz 7, Ata Engin, İsmail Karabilen
Anadolu Efes: Nwora 15, Bryant 10, Thompson 3, Poirier 6, Ercan Osmani 6, Beaubois 10, Rıdvan Öncel 2, Doğuş Özdemiroğlu 4, Burak Can Yıldızlı 3, Oturu 21, Erkan Yılmaz, Willis 16
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış