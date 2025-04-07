Anadolu Efes'ten TOFAŞ'a 25 sayılık fark!

DHA

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 24’üncü haftasının kapanış maçında Anadolu Efes ile TOFAŞ karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 97-72'lik skorla ev sahibi takım Anadolu Efes oldu.

EFES, EVİNDE GALİP GELDİ

Maça hızlı başlayan ve ilk periyodu 14 sayı farkla önde kapatan ev sahibi takım ilk yarıda süre alan 11 oyuncusunun 10’undan sayı katkısı alarak soyunma odasına 48-36 önde gitti.

2'nci yarıya da hızlı başlayan Anadolu Efes rakibine kolay sayı şansı tanımayıp farkı da arttırarak 3’üncü çeyrekten de 81-53 önde ayrıldı. Etkili oyunu son periyoda da taşıyan ev sahibi ekip maçtan 97-72 galip ayrılmayı başardı.

YERLER DEĞİŞMEDİ

Karşılaşmanın en skorer ismi 25 sayıyla lacivert- beyazlılardan Jordan Nwora olurken, lig 3’üncüsü Anadolu Efes ve lig 4’üncüsü TOFAŞ’ın puan tablosundaki yerleri değişmedi.

SKOR DAĞILIMI

Anadolu Efes: Nwora 25, Oturu 13 Ercan Osmani 8, Bryant, Thompson 9, Dozier 7, Smits 7, Rıdvan Öncel 7, Willis 6, Erkan Yılmaz 3, Doğuş Özdemiroğlu 12

TOFAŞ: Reed 6, OBrien 12, Yiğitcan Saybir 6, Bankston 7, Perez 6, Berk Demir 10, Tolga Geçim 10, Trifunovic 13, Özgür Cengiz 2, Ali Taşkın