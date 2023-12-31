Ante Zizic, Anadolu Efes'ten ayrıldı Anadolu Efes, Hırvat oyuncusu Ante Zizic'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Ante Zizic'in yeni adresi, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımı oldu.

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden Erdem Can yönetimindeki Anadolu Efes'te Hırvat oyuncu Ante Zizic ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Formamız altında verdiği mücadele ve emek için Ante Zizic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Ante Zizic, ikinci sezonunu geçirdiği Anadolu Efes'te birer Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Yeni takımı Bologna

Bu arada 26 yaşındaki oyuncunun yeni takımı da belli oldu.

Anadolu Efes'ten ayrılan Ante Zizic, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla anlaştı. İtalyan kulübü, Zizic'in transferini sosyal medya hesabından duyurdu.