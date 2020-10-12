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    Anthony Davis: Bu şampiyonluk Kobe Bryant için

    Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Miami Heat'i yenerek kazandıkları şampiyonluğu, helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'a adadı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2020 - 13:16
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    Anthony Davis: Bu şampiyonluk Kobe Bryant için

    NBA final serisinin 6. maçında, LA Lakers ile Miami Heat karşı karşıya geldi. Rakibini 106-93 mağlup ederek seride durumu 4-2'ye getiren Lakers, 17. kez şampiyon oldu.

    Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, ilk NBA şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.

    Anthony Davis: Bu şampiyonluk Kobe Bryant için #1

    "BU ŞAMPİYONLUK ONUN İÇİN"

    Davis, 2020 şampiyonluğunu ocak ayında hayata gözlerini yuman Lakers efsanesi Kobe Bryant'a adadı.

    Davis, "Kobe'nin bize yukarıdan bakıp, bizimle inanılmaz gurur duyduğunu biliyorum. Onu özlüyoruz ve bu şampiyonluk kesinlikle onun için. Bazen maçlara gelirdi ve bize 'Bu yıl sizin. Bu sizin yılınız. Çıkın ve kazanın' derdi. Ekibimize çok güveniyordu. Organizasyonumuzun bu yıl kazanmasına çok güveniyordu." dedi.

    Anthony Davis: Bu şampiyonluk Kobe Bryant için #2

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