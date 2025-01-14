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Haber Merkezi

Türk futbolunun efsane isimlerinden Arda Turan, bu kez yeteneklerini basketbol sahasında gözler önüne serdi. Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda, Turan’ın basketbol oynarken sergilediği etkileyici performans büyük bir hayranlık uyandırdı.

BASKETBOLDA DA YETENEĞİNİ KONUŞTURDU

Videoda, Turan’ın top hâkimiyeti, sahadaki özgüveni ve attığı estetik basketler izleyenleri adeta büyüledi. Özellikle hızlı dribblingleri ve pota altındaki isabetli atışları, spor tutkunlarından tam not alırken, takım arkadaşlarıyla kurduğu uyum da dikkatlerden kaçmadı. Eski milli futbolcu, sadece futbolda değil, basketbolda da yeteneğini kanıtlar nitelikte bir performans sergiledi.

NBA ESPRİLERİ YAPAN BİLE OLDU

Sosyal medya kullanıcıları, Turan’ın basketbol becerilerini övgü dolu yorumlarla taçlandırdı. Bazı takipçiler, "Arda sahalarda olduğu kadar potalarda da yetenekli!" derken, bazıları esprili bir şekilde "NBA’de yeni bir yıldız doğuyor!" ifadelerini kullandı. Turan’ın bu sürpriz yeteneği, hayranları arasında şimdiden yeni bir heyecan yarattı.