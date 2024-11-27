AS Monaco'nun yeni başantrenörü Vassilis Spanoulis oldu

AA & Ensonhaber

EuroLeague'de mücadele eden AS Monaco başantrenörlük görevine Vassilis Spanoulis'i getirdi.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada Yunan başantrenör ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İLK İKİ MAÇI YUNAN TAKIMLARINA KARŞI

Sasa Obradovic'in yerine göreve gelen 42 yaşındaki Spanoulis, Monaco'nun başında EuroLeague'de ilk iki maçını Yunan takımları Panathinaikos ve Olympiakos'a karşı oynayacak.

İKİ GÖREVİ BİRLİKTE YÜRÜTECEK

2021 yılında profesyonel basketbol kariyerine son veren Spanoulis, Monaco ile birlikte Yunanistan Milli Takımı'nın da başantrenörlüğü görevini sürdürecek.