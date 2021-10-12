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    Aşı olmayan NBA oyuncusu Kyrie Irving, hem maçlardan hem de parasından olacak

    Aşı olmayan NBA oyuncusu Kyrie Irving, hem maçlardan hem de parasından olacak

    Brooklyn Nets'in all-star oyuncusu Kyrie Irving, koronavirüs aşısı olana kadar takımdan uzak kalacak. Ayrıca iç saha maçları için Irving'e ödeme yapılmayacak.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.10.2021 - 23:55
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 01:49
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    Takımın genel menajeri Sean Marks, yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun tercihine saygı duyduklarını ancak aşı olana kadar takımla birlikte çalışmalara katılamayacağını ve maçlara çıkamayacağını kaydetti.

    IRVING, ÖDEME DE ALAMAYACAK

    Marks ayrıca iç saha maçları için Irving'e ödeme yapılmayacağını aktardı.

    Brooklyn Nets, kadrosundaki Kevin Durant, James Harden ve Irving gibi yıldızlarıyla şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösteriliyor.

    Aşı olmayan NBA oyuncusu Kyrie Irving, hem maçlardan hem de parasından olacak #1

    WİGGİNS GEÇEN HAFTA AŞI OLDU

    NBA yönetimi tarafından aşı muafiyeti talebi reddedilen Golden State Warriors oyuncusu Andrew Wiggins, geçen hafta aşı olmuştu.

    Aşı olmayan NBA oyuncusu Kyrie Irving, hem maçlardan hem de parasından olacak #2

    EN AZ BİR DOZ AŞI ŞARTI VAR

    ABD'de COVID-19 aşılarına yönelik zorunluluk, takımların içinde bulunduğu bölgenin sağlık departmanının aldığı kararlara göre belirleniyor. New York'ta oyuncuların antrenman sahası ya da maç salonlarına girebilmeleri için en az bir doz aşı olmaları gerekiyor.

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