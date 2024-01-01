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Atlanta Hawks, Trae Young'un 40 sayısıyla galibiyete gitti

Atlanta Hawks, Trae Young'un 40 sayısıyla galibiyete gitti NBA'de Atlanta Hawks, Washington Wizards'ı deplasmanda 130-126'lık skorla mağlup etti. Hawks'ta 40 sayı ve 13 asistle double-double yapan Trae Young, galibiyetin mimarı oldu.