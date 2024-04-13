Avrupa Ligi'nde play-in ve play-off eşleşmeleri belirlendi

Avrupa Ligi'nde son hafta maçlarının bitmesiyle birlikte play-in ve play-off eşleşmeleri resmen belli oldu.
Fenerbahçe'nin rakibi Monaco
Temsilcimiz Fenerbahçe son haftada Olympiakos'a deplasmanda mağlup olarak normal sezonu 6. sırada tamamladı ve play-off'ta AS Monaco ile eşleşti.
Fenerbahçe, AS Monaco eşleşmesini geçmesi durumunda Real Madrid'in play-in'den karşısına gelecek takımla oynayacağı eşleşmenin galibiyle belli olacak.
Anadolu Efes Virtus Bologna ile eşleşti
Avrupa Ligi'nde normal sezonu 9. sırada tamamlayan Anadolu Efes ise 10. sırada bitiren Virtus Bologna ile eşleşti.
Anadolu Efes, Virtus Bologna'yı mağlup etmesi durumunda Maccabi Tel Aviv - Baskonia eşleşmesinin mağlubu ile karşılaşacak.
Bu eşleşmenin galibi ise play-off'ta lig lideri Real Madrid ile eşleşecek.
İki Türk temsilcisi Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in Final-Four'da karşılaşma ihtimali doğdu.
İşte Avrupa Ligi'ndeki tüm eşleşmeler:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Play-In:
Maccabi Tel Aviv - Baskonia
Anadolu Efes - Virtus Bologna
Play-Off:
1. Real Madrid - Play-In sonrası 8. olacak takım (Anadolu Efes - Virtus Bologna kazananın Maccabi Tel Aviv - Baskonia maçının mağlubu ile yapacağı maçın galibi)
2. Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv veya Baskonia.
3. AS Monaco - 6. Fenerbahçe Beko.
4. Barcelona - 5. Olympiakos.
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