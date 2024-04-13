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Avrupa Ligi'nde play-in ve play-off eşleşmeleri belirlendi

Avrupa Ligi'nde play-in ve play-off eşleşmeleri belirlendi Avrupa Ligi'nde son hafta maçlarının sona ermesiyle birlikte play-in ve play-off eşleşmeleri belli oldu.