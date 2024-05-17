Aydın Örs: Bizim favorimiz Fenerbahçe Türk basketbolunun efsanelerinden Aydın Örs, EuroLeague Final Four'da Panathinaikos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'yi doğal favori olarak gördüğünü belirtti.

DHA

Türk basketbolunun efsane ismi Aydın Örs, Asist Analiz ekranlarında yayınlanan 4 Çeyrek programının yeni bölümünde Ümit Avcı'nın sorularını yanıtladı.

"4+3 yabancı kuralı doğru değil"

4+3 yabancı kuralı hakkında yorum yapan Aydın Örs,

Bu kararın aceleyle alındığını düşünüyorum. Genel içeriğini doğru bulmuyorum. Önce 4+1 kuralı getirilmek isteniyordu ve ben de 4+3 kuralına şaşırdım. Amacını anlamadım. Belki de bazı kulüplerin etkisiyle bu karar alındı. Bu kararı haklı bulmuyorum

dedi.

"Kulüpler, kendi menfaatleri açısından bakıyor"

Federasyonun 4+1 kararında ısrar etmesi gerektiğini ifade eden Örs,

Benim düşüncemi zaten biliyorlardı. Yıllar öncesinden 4+1 ya da 3+2 kuralını düşünüyorduk. Kulüpler kendi menfaatleri açısından karar bekliyor. Buna hak da vermek gerekir belki, ben pek vermiyorum ama. Ama burada belirleyici olan kurum federasyon. Federasyonun 4+1 kararında ısrar etmesi gerektiğinde yarar görüyorum

şeklinde konuştu.

"Kulüplere göre değil, Türk basketboluna göre karar alınmalı"

7 yabancı olduğunda genç oyuncuların kadroya girmesinden dolayı endişe duyduğunu söyleyen Aydın Örs,

Sıkıntı bu. Benim endişem bu. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes gibi takımlarda 10-12 yabancı var. Onlar 7 yabancıyla oynamak isteyebilir. Ama Süper Lig’de bütçesi daha mütevazi takımlar var. Daha düşük bütçeli yabancı oyuncuları getirip oturtacaklar o zaman. Fenerbahçe’ye, Anadolu Efes’e göre değil de Türk basketboluna göre kararlar alınmalı

diye konuştu.

"Genç oyuncular, kendi fırsatlarını yaratmalı"

Türk oyuncuların, yabancılarla rekabet halinde olması gerektiğini söyleyen Örs, “Tek taraflı bakmamak lazım. Oyuncular, kulüpler, antrenörler var. Oyuncular da tutkulu olmalı. Yeni yetişen genç oyuncular, kendi fırsatlarını yaratmalı. Yabancılarla rekabete girmeli, kendilerini geliştirmeliler. Türk oyuncuları herkesle rekabet edebilir o zaman. Türk oyuncular çok yetenekli, çok cesur” yorumlarında bulundu.

"Bizim favorimiz Fenerbahçe"

Panathinaikos - Fenerbahçe eşleşmesinde favori olarak sarı-lacivertli ekibi gördüğünü söyleyen Aydın Örs, şu şekilde konuştu:

Bu takımlar final-four’a alışkın takımlar. Çok güçlü takımlar var. Çok küçük detaylarla maçlar kazanılacak veya kaybedilecek. Umarım güzel basketbol oynanır. Fenerbahçe bizim favorimiz tabii ki. Ergin Ataman’ın da bu anlamda başarılı olmasını isteriz.

"Jasikevicius’un oyunculuğu zaten tartışılmazdı"

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius’un çok başarılı olduğunu söyleyen Örs,

Şaşırmıyorum. Oyunculuğu zaten tartışılmazdı. 2011’de de Fenerbahçe’de koordinatörlük yaparken bize transfer olduğunda çok donanımlı olduğunu görmüştüm. Hak ettiğini düşünüyorum. Çok başarılı olduğunu düşünüyorum

dedi.

"Ergin Ataman, Türk antrenörler için rol model oldu"

Ergin Ataman'ın başarılarından dolayı gurur duyduğunu ifade eden Aydın Örs, sözlerini şöyle tamamladı:

Ergin benim kardeşim gibi. Çok büyük işler yaptı. Türk takım sporlarında kimsenin ulaşamadığı başarılara ulaştı. Türk antrenörler için rol model oldu. Onunla gurur duyuyorum. Ergin’e tavsiye verilmez, o kendi doğrularıyla takımını motive eder kendi doğrularıyla.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)