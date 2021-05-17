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    Aydın Örs taburcu edildi

    Aydın Örs, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek evine gitti.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2021 - 16:03
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 16:15
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    Aydın Örs taburcu edildi

    Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

    TABURCU EDİLDİ

    TBF'den yapılan açıklamada, "Amerikan Hastanesi'nden bugün taburcu edilen basketbolumuzun efsane ismi Aydın Örs, rehabilitasyon sürecini evinde geçirecek. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Aydın Örs'e geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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