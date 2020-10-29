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- Bahçeşehir Avrupa Kupası'nda Umana Reyer'e kaybetti
Bahçeşehir Avrupa Kupası'nda Umana Reyer'e kaybetti
ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 5. maçında Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, İtalyan kulübü Umana Reyer'e mağlup oldu.
- AA
- 29.10.2020 - 01:32
Venedik kentindeki Taliercio Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini, 23-20 Bahçeşehir Koleji önde geçti. Soyunma odasına 42-36 üstünlükle giden ev sahibi ekip, son periyot öncesi de 6 sayılık farkı (66-60) korudu.
Bahçeşehir Koleji, 78-78'lik skorla karşılaşmayı uzatmaya taşıdı ancak Umana Reyer, müsabakayı 88-82 kazandı.
BAHÇEŞEHİR, 5. MAÇINI DA KAYBETTİ
Bahçeşehir Koleji'nde Green'in 22, Perez'in 19 sayılık performansı galibiyete yetmedi.
Bahçeşehir Koleji, gruptaki 5. karşılaşmasını da kaybetti. Bir maç eksiği bulunan Umana Reyer ise 2. galibiyetini aldı.