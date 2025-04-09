Bahçeşehir Koleji, Aliağa Petkimspor'u yendi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasından ertelenen maçta Bahçeşehir Koleji ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 77-75'lik skorla ev sahibi takım Bahçaşehir Koleji oldu.
SKOR DAĞILIMI
Bahçeşehir Koleji: Massinburg 7, Odiase 9, Cavanaugh 3, Kenan Sipahi, Bouteille, Smith 7, Şehmus Hazer 10, Simonovic 14, Ponitka 14, Furkan Korkmaz 13
Aliağa Petkimspor: Russell 9, Williams 7, Tyree 23, Aldridge 11, Echenique 10, Dotson 3, Beck 3, Selim Şav 9, Yavuz Gültekin, Karahan Tuan Efeoğlu
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