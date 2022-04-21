Bahçeşehir Koleji, Avrupa Kupası finali ilk maçında galip

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia ekibini deplasmanda 72-69 yendi.

Unahotels Reggio Emilia karşısında galip gelen Bahçeşehir Koleji karşılaşmanın rövanşını, 27 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacak.

Mücadeleyi ise yaklaşık 300 Türk seyirci tribünden takip etti.

İlk çeyrek

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada Bahçeşehir Koleji ilk bölümde Smith önderliğinde skor üretti. Unahotels Reggio Emilia, pota altından basketlerle Türk temsilcisine karşılık vermeye çalışsa da periyodun son bölümünde kenardan gelen Jones'dan skor katkısı alan kırmızı-lacivertliler, çeyreği 19-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrek

İkinci çeyreğe iyi başlayan ev sahibi ekip, Johnson'ın sayılarıyla 14. dakikada 27-24 öne geçti. Çabuk toparlanan Bahçeşehir Koleji, 15. dakikada Dekker'ın sayılarıyla üstünlüğü ele aldı. Kırmızı-lacivertliler, kalan bölümde boyalı alanda Solomon'un etkili oyunuyla soyunma odasına 40-34 galip durumda gitti.

Üçüncü yarı

Üçüncü yarıya üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle başlayan ev sahibi ekip, 23. dakikada Thompson'ın atışıyla beraberliği yakaladı: 43-43. Berkay Candan ve Kartal Özmızrak'ın basketleriyle kontrolü yeniden ele alan Bahçeşehir Koleji, Jones'un 28. dakikadaki sayısıyla farkı çift hanelere çıkardı: 43-54. Son periyoda Türk temsilcisinin 63-47 üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyrek

AA'nın haberine göre, final periyodunda Bahçeşehir Koleji bir ara farkı 19 sayıya kadar çıkardı. Savunmada sertliğini artıran ve üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste isabetler bulan ev sahibi ekip, 39. dakikada Cinciarini'nin atışıyla farkı 1 sayıya kadar düşürdü: 68-69. Muhammed Baygül'ün üç sayılık atışıyla üstünlüğünü koruyan Bahçeşehir Koleji, parkeden 72-69 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji'nde en skorer isim 12 sayı bulan Jamal Jones oldu.

"Evinde maç kaybetmemiş bir takımı yenmeyi başardık"

Bahçeşehir Koleji’nde Başantrenör Erhan Ernak karşılaşmanın ardından konuştu. Daha farklı kazanabileceklerini söyleyen Ernak, “Daha farklı kazanabilirdik. Ama 80 dakikalık bir maç olarak görüyoruz bu eşleşmeyi. Birçok farklı şey denedik. Evimizde güvenli olacağımız ve evimizde silah olarak rakibimize karşı kullanabileceğimiz şeyler denedik. Bazı şeyler iyi oldu, bazı şeyler üzerinde çalışmamız gerekiyor. Yine de deplasmanda, bu sezon evinde maç kaybetmemiş bir takımı yenmeyi başardık. Ben ce bu önemli bir direnç noktası. Evimizde çok daha özgüvenli, çok daha planlı ve çok daha erken sonuca gideceğimize eminim” dedi.

Takımda 5 oyuncunun çift haneli sayılara ulaşması hakkında da konuşan Ernak, “Sezon başından bu yan hedefimiz buydu. Takımımızı bir oyuncunun omzuna yüklemek yerine paylaşan bir takım oluşturmak istemiştik. Yolun sonunda geldiğimiz noktadan mutluyum” diyerek sözlerini tamamladı.