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    Bahçeşehir Koleji, Bilbao deplasmanına çıkıyor

    Temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. hafta maçında İspanya'nın Surne Bilbao takımına konuk olacak.
    • 17.10.2022 - 16:20
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    Bahçeşehir Koleji, Bilbao deplasmanına çıkıyor

    Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta heyecanı yarın resmen başlayacak.

    D Grubu’nda yer alan ve FIBA Europe Cup şampiyonu unvanıyla mücadele eden temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, grupta 2’de 2 yapmak için Surne Bilbao deplasmanında sahaya çıkacak.

    Karşılaşma salı günü oynanacak

    Karşılaşma 18 Ekim Salı günü 21.30’da oynanacakken grubun diğer maçında ise geçtiğimiz günlerde kadrosunu Marek Klassen ile güçlendiren ERA Nymburk, Igokea ile karşılaşacak.

    Bahçeşehir Koleji, Bilbao deplasmanına çıkıyor #1

    Bahçeşehir ilk maçını kazandı

    Bahçeşehir Koleji, grubundaki ilk maçında Igokea ekibini 70-67 mağlup ederken, Surne Bilbao da ERA Nymburk'u 68-54 yendi.

    Bahçeşehir Koleji, Bilbao deplasmanına çıkıyor #2


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