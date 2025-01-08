Bahçeşehir Koleji, Buducnost VOLI karşısında uzatmada kazandı

AA & Ensonhaber
EuroCup'ın 14. hafta mücadelesinde temsilcimiz Bahçeşehir Koleji ile Karadağ takımı Budocnost VOLI karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan Bahçeşehir Koleji oldu.
Ev sahibi ekip normal süresi 82-82'lik eşitlikle biten maçın uzatma periyodunda 95-93'lük skorla galip geldi.
SKOR DAĞILIMI
Bahçeşehir Koleji: Smith 19, Şehmus Hazer 11, Odiase 16, Cavanaugh 18, Bouteille 23, Furkan Korkmaz 4, Simonovic 4, Furkan Haltalı, Ömercan İlyasoğlu
Buducnost VOLI: Morgan 14, Sulaimon 9, Slavkovic 2, Ferrell 16, Kamenjas 12, Magee 11, Tanaskovic 2, Jovanovic 5, Omic 8, Wright 14
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