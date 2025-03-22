Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka deplasmanında kazandı

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta açılış maçında Darüşşafaka ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.

Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 88-84'lük skorla konuk takım Bahçeşehir Koleji oldu.

Bahçeşehir Koleji bu sonuçla ligdeki 13. galibiyetini elde ederken Darüşşafaka ise 15. kez kaybetti.

SKOR DAĞILIMI

Darüşşafaka: Appleby 12, Moore 24, Tinkle 17, Gach 6, Ege Demir 3, Enes Berkay Taşkıran 3, Muhaymin Mustafa 5, Brajkovic 14, Tolga Kay, Pecarski

Bahçeşehir Koleji: Smith 11, Şehmus Hazer 8, Odiase 19, Cavanaugh 7, Bouteille 7, Massinburg 6, Simonovic 8, Ponitka 3, Furkan Korkmaz 16, Kenan Sipahi 3, Furkan Haltalı