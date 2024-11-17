Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka'yı mağlup etti

Haber Merkezi
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ile Darüşşafaka karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 84-73'lük skorla ev sahibi takım Bahçeşehir Koleji oldu.
SKOR DAĞILIMI
Bahçeşehir Koleji: Smith 10, Şehmus Hazer 13, Bouteille 10, Cavanaugh 11, Furkan Haltalı 4, Simonovic 2, Odiase 12, Ponitka 10, Egehan Arna, Massinburg 12, Göktuğ Baş
Darüşşafaka: Enes Berkay Taşkıran 3, Moore 4, Tinkle 22, Gach 9, Ege Demir 6, Appleby 8, Muhaymin Mustafa 12, Yiğit Onan 9
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış