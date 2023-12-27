Bahçeşehir Koleji, Dejan Radonjic'le anlaştı

İHA
Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, 2 sezondur başantrenörlük görevini yürüten Sinan Atalay ile yolların ayrıldığını ve Atalay'ın yerine Karadağlı Dejan Radonjic’in getirildiğini duyurdu.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Kulübümüz, geçmişte Kızılyıldız, Bayern ve Panathinaikos gibi takımları çalıştırmış deneyimli başantrenör Dejan Radonjic ile anlaşmaya varmıştır.
Ligde 8. sıradalar
Bahçeşehir Koleji, ligde 13 maçta 6 galibiyet, 7 mağlubiyet sonucu topladığı 19 puanla sekizinci sırada bulunuyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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