Bahçeşehir Koleji, Dejan Radonjic'le anlaştı Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Karadağlı başantrenör Dejan Radonjic ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İHA

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, 2 sezondur başantrenörlük görevini yürüten Sinan Atalay ile yolların ayrıldığını ve Atalay'ın yerine Karadağlı Dejan Radonjic’in getirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, geçmişte Kızılyıldız, Bayern ve Panathinaikos gibi takımları çalıştırmış deneyimli başantrenör Dejan Radonjic ile anlaşmaya varmıştır.

Ligde 8. sıradalar

Bahçeşehir Koleji, ligde 13 maçta 6 galibiyet, 7 mağlubiyet sonucu topladığı 19 puanla sekizinci sırada bulunuyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)