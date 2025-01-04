Bahçeşehir Koleji, Dolomiti Energia Trento deplasmanında kazandı

AA & Ensonhaber
EuroCup A Grubu'ndaki 13. maçında İtalya'nın Dolomiti Energia Trento ekibi ile Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı karşı karşıya geldi.
Trento şehrindeki Il T Quotidiano Arena'da yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini Bahçeşehir Koleji, 24-14 önde kapatırken devreye de 38-31 önde girdi.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, ZİRVEDE YER ALIYOR
Üçüncü çeyrekte farkı kapatıp öne geçen Dolomiti Energia Trento, son çeyreğe 56-52 önde girmesine rağmen Bahçeşehir Koleji, maçı 73-69 kazandı.
A Grubu'nun zirvesindeki Bahçeşehir Koleji, 11. galibiyetini alırken Dolomiti Energia ise 9. yenilgisini yaşadı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış