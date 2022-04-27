Bahçeşehir Koleji Europe Cup şampiyonu

FIBA Europe Cup finali ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, Reggio Emilia'yı 90-74'lük skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

FIBA Avrupa Kupası Finali rövanş karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji, Reggio Emilia’yı konuk etti.

İtalya’da oynanan ilk maçı 72-69 kazanan Bahçeşehir Koleji, ikinci maça da iyi başladı.

Maça iyi başlayan Erhan Ernak'ın ekibi, Jamar Smith ve Jamal Jones'un skorer oyunuyla ilk çeyreği 30-16 önde kapattı.

İtalyan ekibi ikinci çeyrekte yakaladığı 15-0'lık seriyle skor üstünlüğünü yakaladı. Çeyrekteki ilk sayılarını 7. dakikada bulan Bahçeşehir Koleji, savunma dozajını artırdı ve devreye 6 sayı üstünlükle girdi: 43-37.

'Kırmızı Ejderhalar' maçın ikinci yarısına da etkili başladı. Boyalı alandan bulduğu sayılarla farkı 11'e kadar çıkaran İstanbul ekibi, son 10 dakikaya 64-56 üstünlükle geçti.

Bahçeşehir Koleji Euro Cup şampiyonu

Temsilcimiz karşılaşmanın son çeyreğinde Sam Dekker'ın skorer oyunuyla sonuca gitti. Farkı 13 sayıya kadar çıkaran Bahçeşehir Koleji, mücadeleyi 90-74 kazanarak FIBA Europe Cup şampiyonu oldu.

Bahçeşehir Koleji'nde Jamar Smith 17, Jamal Jones 14, Tarık Black 12, Sam Dekker 12, Berkay Candan 7 sayıyla oynadı. Reggio Emilia'da ise Stephen Thompson 19, Arturs Strautins 19 sayı üretti.





Türkiye'nin Avrupa'daki 11. zaferi

5 yıl önce kurulan ve Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Bahçeşehir Koleji, Europe Cup'ı kazanarak Türkiye'ye 11. Avrupa kupasını getirdi.

Bu sevinci ilk yaşayan Efes'ti. Lacivert beyazlılar 1996'da Koraç Kupası'nı kazandı.

Fenerbahçe ve Anadolu Efes EuroLeague'de, Beşiktaş EuroChallenge'da, Galatasaray ve Darüşşafaka EuroCup'ta, kadınlarda Galatasaray 2 kez Europe Cup'ta, bir kez de EuroLeague'de, Yakın Doğu Üniversitesi de EuroCup'ta şampiyon olmuştu.