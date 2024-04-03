Bahçeşehir Koleji, Europe Cup'ta finalde

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji yarı final rövanş maçında İtalyan takımı Varese'yi konuk etti.
İlk maçı deplasmanda tek farklı sayıyla kaybeden temsilcimiz İstanbul'da 81-73 kazanarak adını finale yazdırdı.
Temsilcimiz, adını finale yazdırdı
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Bahçeşehir Koleji ilk çeyreği 26-21 önde bitirdi.
İkinci çeyrekte farkı açmaya devam eden temsilcimiz ilk yarı sonuna 47-39 üstün gitti.
Dengeli geçen üçüncü çeyrekte taraflar 12'şer sayı buldu ve son çeyreğe 59-51 Bahçeşehir Koleji üstünlüğüyle gidildi.
Son çeyrekte skoru koruyan temsilcimiz 81-73 kazanarak adını finale yazdırdı.
Bahçeşehir Koleji, kupayı müzesine götürmüştü
Bahçeşehir Koleji'nin finaldeki rakibi Niners Chemnitz (Almanya) - Surne Bilbao Basket (İspanya) eşleşmesinin galibi olacak.
Bahçeşehir Koleji 2021-22 sezonunda bu kupada zafere ulaşmıştı.
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