Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup'ı finalde kaybetti

İlk maçı 11 sayı farkla 85-74 kaybettiği FIBA Europe Cup finalinin rövanşında temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, Almanya'nın Chemnitz 99 ekibiyle karşı karşıya geldi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini konuk ekip 19-18 üstün tamamladı.
İkinci çeyrekte oyunun üstünlüğünü tamamen eline alan temsilcimiz, soyunma odasına 55-38 önde girmesini bildi.
Maç uzatmalara gitti
Üçüncü çeyrekte Bahçeşehir Koleji, Alman ekibinin geri dönüşünü engelleyemeyince son çeyreğe 67-67 eşitlikle gidildi.
Dördüncü çeyrekte 8.1 saniye kala farkı 11 sayıya getiren kırmızı-beyazlılar, 95-84'le mücadeleyi uzatmaya taşıdı.
Bahçeşehir Koleji, kupayı ikinci kez kazanamadı
Uzatmalarda 105-95 galip gelen temsilcimiz, 1 sayıyla Avrupa şampiyonluğunu kaçırdı. Bahçeşehir Koleji daha önce 2022 yılında bu kupayı müzesine götürmüştü.
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