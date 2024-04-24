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Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup'ı finalde kaybetti

Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup'ı finalde kaybetti Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup finali rövanş maçında evinde Chemnitz evinde 105-95 mağlup etti ancak ilk maçı 85-74 kazanan Alman ekibi kupanın sahibi oldu.