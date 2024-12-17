Bahçeşehir Koleji, Gran Canaria'yı devirdi

AA & Ensonhaber
EuroCup'ta A Grubu'nun 12. hafta mücadelesinde temsilcimiz Bahçeşehir Koleji ile İspanyol ekibi Gran Canaria karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 73-65'lik skorla ev sahibi takım Bahçeşehir Koleji oldu.
Bahçeşehir Koleji grubunda 10. galibiyetini elde etti.
SKOR DAĞILIMI
Bahçeşehir Koleji: Smith 5, Şehmus Hazer 10, Odiase 16, Cavanaugh 10, Bouteille 15, Massinburg 6, Furkan Haltalı, Simonovic, Ponitka 11
Gran Canaria: Albicy, Brussino 5, Shurna 3, Tobey 16, Thomasson 17, Kljajic 2, Conditt 2, Homesley 5, Salvo, Alocen 4, Pelos 11
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış