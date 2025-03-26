Bahçeşehir Koleji, Gran Canaria'yı yendi

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Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ilk maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında İspanya ekibi Dreamland Gran Canaria'yı 74-66 mağlup etti.

İLK ÇEYREK

İki takımın da kolay skor ürettiği ilk 5 dakikayı Dreamland Gran Canaria, 15-12 önde geçti. 11-0'lık seri yakalayan Bahçeşehir Koleji, 8. dakikada skoru 23-15'e getirdi. Türk temsilcisi, ilk periyodu 27-21 üstün tamamladı.

İKİNCİ ÇEYREK

İkinci çeyrekte Şehmus Hazer ve Furkan Korkmaz ile skor üreten, dış atışlardan da 3 isabet bularak farkı açan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 49-37 önde gitti.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK

Üçüncü periyotta Bahçeşehir Koleji, 23. dakikada farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 54-37. Son bölümde üst üste bulduğu basketlerle toparlanan Dreamland Gran Canaria, farkı 10 sayıya indirdi ve son çeyreğe Bahçeşehir Koleji'nin 62-52 üstünlüğüyle gidildi.

SON ÇEYREK

Dördüncü ve son çeyrekte Dreamland Gran Canaria, oyuna ağırlığını koydu. Üçüncü periyodun sonundaki iyi oyununu sürdüren İspanya ekibi, basit hatalar yapan Bahçeşehir Koleji karşısında 35. dakikada farkı 5'e indirdi: 64-59.

Kalan bölümde sahneye Simonovic çıktı. Sırp pivotun pota altından kaydettiği kritik basketlerle farkı açan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmadan 74-66 galip ayrıldı ve yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride ikinci müsabaka, 28 Mart Cuma günü İspanya'da oynanacak.